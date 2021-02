Marko Mihkelsoni suhe praeguse abikaasaga algas juhuslikust kohtumisest: meil on palju ühiseid sõpru, ent varem meie teed ristunud ei olnud

"Kohtusimegi seal terrassil. Avasta­sime, et meil on palju ühiseid sõpru, ent varem meie teed ristunud ei olnud," räägib Tuuli. "Nautisime suve ja õdusat vestlust ega osanud veel aimatagi, et see juhuslik kohtumine muudab meie elukäiku."