Buckinghami palee paljastas lõpuks, miks prints Philip haiglasse viidi

Kui algselt öeldi, et 99-aastane Edinburghi hertsog viidi haiglasse vaid ennetava meetmena, siis nüüd kinnitati, et printsil on infektsioon. Rohkem detaile tema tervisliku seisundi kohta ei avalikustatud.

Sel nädalal on teda haiglas külastanud vanim poeg prints Charles, kuid kuningannast abikaasa pole teda vaatamas käinud. Eile kinnitas prints William, et tema vanaisa tervisega on kõik korras.

Viimastel nädalatel on kuninglik perekond pidanud elama üle nii häid kui ka halbu uudiseid. Kuigi printsi haiglasse sattumine on kindlasti vägagi murettekitav, siis kaks nädalat tagasi sündis Philipile ja Elizabethile juba üheksas lapselapselaps ning nädal tagasi teatas prints Harry, et ka tema perre on sündimas teine laps.