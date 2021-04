Katrin Lustist saab Elu24 uus peatoimetaja. Endine peatoimetaja: ootamatu valik

"Olen väga liigutatud, et mulle Elu24 peatoimetaja kohta pakuti ja keegi on märganud seda tööd, mida «Kuuuurijaga» on viimased viis aastat tehtud, sest ühte telesaadet parimate seas hoida pole kindlasti lihtne olnud," kommenteeris Lust uut ametit Elu24-le.

Uudisteportaali eelmine peatoimetaja oli Kertu Jukkum, kes töötas sellel ametikohal 2017. aasta maist kuni 2020. aasta veebruarini. Pärast seda võttis ajutiselt tema töökohustused üle senine tegevtoimetaja Marko Püüa.

Kertu kommenteeris Lusti peatoimetajaks saamist: "Ootamatu valik, aga inimestele tuleb anda võimalus. Katrin on töökas ja see tuleb kasuks. Objektiivsus on teine oluline märksõna, selles aitab Raudsaar järgi.

Õnneks on ees ootamas suurepärane toimetus ja tugev tegevtoimetaja."

Peale "Kuuuurija" saate juhtimise oli Katrin Lust lühikest aega ka Kanal 2 heategevussaate "Hingesoojus" produtsent. Jüri Piheli tulekuga saate tootmine aga peatati, kuna eelmise heategevussaate "Kodutunne" produtsent kiskus iganädalaselt draamat üles, süüdistades Lusti ja teisi saate tegijaid nende ideede varguses.

Katrin Lust eitas talle esitatud süüdistusi ja vastas, et "Kodutunde" poolt abita jäänud perede aitamisel pole midagi halba. Küll aga ta rõhutas, et Loigo-poolne pidev mürgiviskamine võib viia selleni, et "Hingesoojust" enam ei tule ja pered jäävad üldse abita. Nii ka läks.