Merilin Mälk asus üksinda elama: vajasin muutust ja olin sunnitud eemalduma!

Laulja otsustas üksi kolida, kuna tundis, et on muutuste aeg. "Märkasin, et minu elust hakkasid ükshaaval kaduma toksilised inimesed, kellega ma kuidagi ei klapi," tunnistab ta, et tema jaoks oli naljakas, kui elu viskas järjest sellised inimesed tema teele. "Olin sunnitud eemalduma. Seetõttu pidin ka elukohta vahetama ja mul polnud muud valikut kui praegu üürida."