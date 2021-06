FOTOD | Hedvig Hanson meenutab isa Tõnu Kilgast: me parimad ajad isaga olid 90ndad

"Me parimad ajad isaga olid 90ndad, kui hakkasin avalikult laulma. Kui kuulasime ja kaifisime suurejoonelist ameerika muusikat, mustanahalisi lauljaid, souli! Sealhulgas artiste nagu Chicago, Earth Wind & Fire, Take6..." kirjutab Hanson enda Facebookis lehel, lisades et just sellised rütmid, harmooniad, hääled tõmbasid neid käima.

"Me ulusime vaimustusest kaasa, kui ta oma autos muusika põhja keeras. Ja veel meeldis meile ujuda. See oli me ühine elurõõm, tõeline vabadusetunne. See meenus mulle eile, esimest korda sel aastal järves ujudes ja otsisin üles need seebikaga tehtud fotod. Ilusat suve algamist. Nautigem elu heldeid hetki siinpool ja uskugem taaskohtumisse," kirjutab Hanson lõpetuseks.

Ka Kroonikale mälestas Hanson hiljuti oma isa Tõnu Kilgast: "Olen mõelnud, kes mu isa siis oli. Eriti nüüd, mil olen lugenud ja kuulnud järelehüüdeid. Need, kes nautisid tema seltskonda ja olid tema lavapartnerid, iseloomustavad teda sarnaselt: ta oli humoorikas ja särav, seltskonnas lõbus ja hooliv."

Samas ta tunnistab, et tema tütred (sealhulgas Hedvig) on näinud on hoopis teistsugust inimest. "See vastuolu on olnud päris suur. Mõtlen, mille arvelt isa sära tuli. Ta püüdis alati oma valusid laval unustada. Ta oli mees, kes ei tulnud kunagi lavalt ära. Tihti on nii, et näitleja võib laval küll särada, aga eraelus on ta introvert ja tahab pigem olla omaette," mõtsikleb Hedvig.