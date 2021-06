Seidi Voogre kriitikast, et ta ei sobi õpetajaks: inimesed peaksid õnnelikud olema, et noored õpetajaks õpivad

Seidi selgitab, et on ise suurest perest pärit ja talle on alati meeldinud lastega tegeleda. "Seega pedagoogika tundus selleks hea variant,“ lisab ta.

Kroonika võttis Seidiga ühendust ning uuris, mida ta sellisest kriitikast arvab. "Meediakanalid räägivad, kuidas õpetajaid on nii vähe ja kui mina, natuke rohkem tuntud inimene, saan selle eriala kraadi kätte, on see on probleem? Inimesed peaksid õnnelikud olema, et noored õpetajaks õpivad. Pedagoogika on reaalselt eriala, kus ma näen ennast töötamas ja see on südamelähedane minu jaoks," tõi Seidi välja.