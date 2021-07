SEKSIKAS KLÕPS | Rannamaja-Helena igatseb klubisse: selliseid öid tuleb veelgi rohkem hinnata

Helena pildi eesmärgiks oli jagada, kui väga ta hindab aeg, kui sai vabalt ööklubides pidutsemas ja tantsimas käidud. Viimased poolteist aastat on aga tema tavapärasele elustiilile põntsu pannud ja ta on pidanud leidma palju alternatiive.

"Üks asi, mida härra/proua koroona mulle õpetas on see, et selliseid öid tuleb veelgi rohkem hinnata!" avaldas ta Instagramis.

Helena on üks nendest Eestimaa neidudest, kes on leidnud tee OnlyFansi. Ta avaldas märtsis, mis põhjusel ta platvormiga liitus. Sten Talivee taskuhäälingus "Steni podcast" käis külas Helena Klaar, kes paljastas OnlyFansi liitumise tagamaid, tunnistades, et tal oli vaja maksta neljakohaline summa.

"Miks sa selle konto ikkagi tegid? Kas see on seotud mingisuguse võla maksmisega?" uurib Talivee Helenalt.

"Ma teadsin, et mul tuleb ühest asutusest arve suuruses 500-700 eurot. Aga ükspäev tuli arve hoopis 2000 eurot, mille pidin maksma kümne päeva jooksul. Siis ma veidi rääkisin, et nende viga ka, ning palusin selle summa teha inimlikuks. Minu õnneks läks see summa 600 peale. Aga kuna ma olen töötu, siis ma teadsin, et 2000 eurot ma Instagramis kohe kindlasti ei teeni," lausub Klaar.

"Mul oli enne ka mõttes liituda, sest Tanel tegi ka OnlyFansi ja paljud tuttavad samuti. Ilmselgelt mul oli huvi ka, palju ma seal raha kokku lükkaks," lisab tütarlaps.