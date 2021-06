VÕRDLE | Kumb näeb parem välja, kas "Rannamaja" Helena või Viktoria?

"Mis muud, kui ainult edasi! Eks? On selleks siis õiged või valed valikud. Nende ebameeldivate otsuste juures ei tohi lihtsalt unustada, et iga viga on ka samm millegi suunas, mis õpetab ning rikastab kõige vajalikuga! Me ei tohi ennast kaotada ning alla anda. Ikka ja aina edasi ning niiiiiii kindla sammuga kui võimalik, siis saab elu ka aru, et sinuga ei jamata!" kirjutas Helena pildi juurde.