Vabatahtlikuks päästjaks hakanud Indrek Vaheoja: märkamisvõime on mul olemas küll

"Igal inimesel on oma supervõimed olemas ja üks minu supervõime on kindlasti selline, et kui oleks vaja meelt lahutada väsinud päästjatel, siis ma sellega saan hakkama, aga ma ise arvan, et mul on varjatud võimeid veel ja selline orgunni ja märkamisvõime on mul olemas küll," ütles Vaheoja.