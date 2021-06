KROONIKA ARHIIVIST | Kes on Kaja Kallas? Helge, aga kitsikuses möödunud lapsepõlv ja kirev armuelu: "Lahutus kasvatas minust parema inimese"

Kaja Kallase elu Ekspress Meedia Kollaaž

Antud artikkel ilmus esimest korda Kroonikas tänavu 22. jaanuaril, kui Kaja Kallasest oli saamas peaminister. Täna tähistab ta 44. sünnipäeva, mille puhul taasavaldame suure ülevaate tema senisest elust.



Kui Kaja Kallasest saab meie esimene naispeaminister, siis on see Eesti ajaloos ka esimene kord, kui valitsuse eesotsas troonib endise peaministri järeltulija. Kuidas on Siim Kallase tütar Kaja kujunenud naiseks, kes on valmis tõusma jõupositsioonile?