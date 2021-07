Vapra näo taha varjunud Merilin Mälk tunnistab: olin eelmisel aastal suht augus

Aasta tagasi, peale keskkooli lõpetamist, tundis Merilin, et kõik ootavad temalt liiga palju ja täiskasvanuks olemise surve ajas päris segadusse: "See oli üks ebavajalik emotsioon, mis mind igapäevaselt saatma hakkas. Ma oleksin võinud kaotada kogu oma motivatsiooni, aga õnneks ma tean ise oma eesmärke, mitte ei lase kellelgi teisel otsustada, mida ma saavutama peaksin. Nüüd võitlengi selle nimel, et mul oleks ruumi unistada ja et mul lastakse seda teha. Liigne kiirustamine ei pane mind protsessi nautima, ma isegi arvan, et mul saaksid unistused osta, kui ma kõik ühe päevaga saavutaksin. Ma ei nõua kunagi palju, kuid ettekujutus vägevamast ja võimsamast tekitab minus elevust ja ootusärevust. Seetõttu jälgin, et mul oleks iga päev millestki unistada. Ma ei taha, et mu unistused täna täituvad ja homme mul neid enam ei ole. Sellest räägibki minu uus lugu "Edasi-tagasi"!"