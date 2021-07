ETV2 ekraanile jõuab alates tänasest valik Pärnu filmifestivali dokfilme

35. Pärnu filmifestivali teema on "Kutsumus" - kutsumus teha seda, mida on tehtud aastasadu ja mis pakub rõõmu ja rahuldust nii endale kui ka teistele.

Filminädala avab täna režissöör Irina Tsiljuki film "Maa kui sinine apelsin" (The Earth is Blue as an Orange, Ukraina/Leedu 2020).

Donbassis elab üksikema Anna koos oma nelja lapsega. Hoolimata sellest, et nende küla pidevalt pommitatakse, järgneb pere ühisele kutsumusele – kõik tahavad saada filmiloojateks.

ETV2 ekraanil on Eesti rahva auhinnale kandideerivad filmid tänasest reedeni kell 21.30 ja filmidele eelneb sissejuhatav kommentaar.