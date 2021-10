Peeter Rebase mängufilmi „Tulilind“ peaosatäitja Tom Prior pääses prestiižse Suurbritannia filmiauhinna eelvalikusse

„Mul on hea meel, et mind valiti BIFA eelnimekirja „Tulilinnu“ rolli eest, mille kirjutasin koos Peeter Rebasega. Olen siiralt tänulik, et sain tutvuda ka päris Sergeiga veel enne, kui ta meie seast lahkus ja „Tulilinnu“ võtted algasid. Ma andsin endale lubaduse mängida Sergeid jäägitult siiralt ja kogu südamest ning mul on au, et seda tunnustati,” sõnas näitleja Tom Prior ja lisas, et veel pole miski kindel, kuna lõplikud nominatsioonid selguvad 3. novembril ja võitja kuulutatakse välja detsembri alguses.

Priori näitlejatööd „Tulilinnus“ on juba tunnustatud FilmOut San Diego filmifestivalil, kus näitleja pärjati parima peaosatäitja auhinnaga. Samal festivalil võitis „Tulilind“ ka parima režissööri ja parima mängufilmi auhinna. Parima mängufilmi auhinna sai film ka Out On Film Atlanta festivalilt. Cinema Diverse Palm Springs Film Festival auhindas “Tulilindu” nii publiku kui žürii poolt. Lisaks pälvis Peeter Rebane Frameline festivalil väljapaistva debüütfilmi eest eriauhinna.

Režissöör Peeter Rebase sõnul läheb „Tulilinnul“ üldiselt festivalidel hästi. „Hetkel on film kutsutud ligi 50 festivalile, mida on üle ootuste palju. Soovin Tomile edu ja kogu meie tiim loodab, et ta pääseb lõplike nominentide hulka,“ ütles režissöör Peeter Rebane.

British Independent Film Awards on filmiauhindu jaganud alates 1998. aastast. Kokku on BIFA läbimurdelise näitlejatöö eelvalikus 16 näitlejat. BIFA žürii koosneb ligikaudu 800 filmieksperdist ja varasematel aastatel auhinnatud inimestest.