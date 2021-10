FOTOD | Peeter Rebase debüütmängufilmi "Tulilind" puhul avati näitus Alexela Kontserdimajas

“Veetsin "Tulilinnu" tiimiga pea iga võttepäeva ja see oli üks ütlemata tore ja tihe sügis. Vaadelda ja süveneda fotograafina oli omamoodi huvitav vaheldus minu tavapärastest lavastuslikest töödest. Näitusele jõudsidki valitud hetked ja portreed filmi loomisest,” ütles fotograaf Herkki-Erich Merila.

Režissöör Peeter Rebase sõnul on Herkki-Erich Merila fotod on parim ülevaade selle filmi valmimisloost. „Kui neid fotosid vaatan, olen taaskord selles hetkes, kus filmivõtted on täies hoos. See jäädvustus on emotsionaalselt oluline ja ka hea ülevaade filmist,“ lisas Rebane.

„Kuigi näitust näevad hetkel Alexela kontserdimaja külastajad, siis juba otsime sellele ka avaliku pinna, kuhu see mõne aja pärast liigutada, et Herkki-Erich Merila fotodega oleks kõigil soovijatel võimalik tutvuda,“ selgitas Rebane.

„Firebird“ („Tulilind“) on romantiline põnevusfilm, mille tegevus leiab aset 70ndatel aastatel Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eestis. Reamees Sergei loeb kannatamatult demobilisatsioonini jäänud päevi, kui ta elu pöörab pahupidi lennuväkke saabunud kartmatu hävituslendur Roman. Uudishimust ajendatult kompavad Sergei ja Roman omavahelise sõpruse piire kui nende ja baasiülema sekretäri Luisa vahel tekib ohtlik armukolmnurk. Sergei on sunnitud silmitsi seisma oma minevikuga, Romani karjäär satub ohtu ning Luisa püüab kõige kiuste oma perekonda koos hoida. KGB uurimise alla sattudes riskivad nad oma elude ja vabadusega. Film põhineb tõestisündinud lool.

Peaosades mängivad Tom Prior („The Theory of Everything”, „Kingsman: The Secret Service”), Oleg Zagorodnii („The Choice”, „Dzhamayka”) ja Diana Pozharskaya („The Unknown Soldier”, „Hotel Eleon”). Filmis osalevad olulistes rollides ka mitmed tuntud ja armastatud Eesti näitlejad nagu Margus Prangel, Ester Kuntu ja Kaspar Velberg. Võttepaikadena on filmis kasutatud mitmeid ajalooliselt märgilisi kohti Tallinnas, Pärnus ja Ida-Virumaal.

„Tulilind“ on Harvardi lõpetanud ja Lõuna-California Ülikoolis end täiendanud Peeter Rebasele režissöörina esimene täispikk mängufilm. Stsenaariumi autorid on Peeter Rebane ja Tom Prior, produtsent Brigita Rozenbrika, operaator Mait Mäekivi, monteerija Tambet Tasuja, helirežissöör Matis Rei. Filmi tootjaks on Peeter Rebase ja Adam Brummondi poolt asutatud The Factory ja Londoni produktsioonifirma No Reservations Entertainment. Mängufilmi tootmist Eestis toetas Eesti Filmi Instituut rahvusvahelistele projektidele mõeldud cash rebate toetusmeetme kaudu.