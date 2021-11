Rokidiiva Diamante esineb maikuus Tallinnas

Unikaalne lähenemine tasus end ära ning kui singlid “Goodbye” ja “Bite Your Kiss” ilmunud olid, jäi ta kiiresti plaadifirma Better Noise Music vaatevälja ning sai plaadilepingu. Koos produtsendi Howard Bensoniga (My Chemical Romance, Motörhead, Three Days Grace, Apocalyptica, Kelly Clarkson jt.) mindi stuudiosse salvestama tema esimest täispikka albumit “Coming In Hot”. Samal aastal jõudis ta rokiraadiotes edetabelite tippu looga “Hear Me Now”, mis sündis koostöös ansambliga Bad Wolves ning mida on Youtube’s vaadatud üle 70 miljoni korra.