RETROKLÕPS | Milline väike ingel! Merilin Mälk jagas toredat pilti lapsepõlvest

Sotsiaalmeedias jagatud pildil on Mälk veel vaid pisike plikatirts, kuid vaatab juba väga tõsise ja teadliku pilguga kaamerasse. "Little girl, on midagi muutunud?" küsib Mälk emotikonide saatel.

Mälk rääkis Kroonikale antud intervjuus, et ta on tänulik selle eest, kust ta tuleb ja kuidas vanemad on teda kasvatanud. "Ema on mul selline, kes kiidab alati takka mu tegevustele ja on väga elevil. Ta ütleb: nii tubli, mina ei suudaks kunagi sedasi laulda! Isa aga kuulab mu lugu ja ütleb: sa pole üldse pildis, pinguta veel! See on hea tasakaal. Üks kiidab ja teine surub maha, et ma oleks reaalsuses. Aga kui vaja, siis nad mõlemad oskavad ikkagi öelda, mis toimib ja mis mitte. Olen nii õnnelik, et olen Saaremaalt ja olen näinud maaelu," ütles Mälk.