Kutsus poiss-sõbra endale toeks: Gigi Hadid palus Leonardo DiCapriol nädalavahetuseks Milanosse tulla

Kuigi Hadid ja DiCaprio koos ühelegi pildile ei jäänud, siis on kindel, et nad viibisid samal ajal Milanos. Sellal, kui Gigi kõndis Versace 2023. aasta kevadsuvise kollektsiooni moelaval, oli Leonardo oma sõpradega mõnusat õhtusööki nautimas. Väidetavalt on nende suhe aina tõsisemaks muutumas.

„Nad käivad kohtamas,“ rääkis allikas väljaandele Entertainment Tonight reedel enne, kui ilmsiks, et DiCaprio on Itaalias. Allikas lisas, et Gigi oli kutsunud tunnustatud näitleja endaga koos moenädala sündmustest osa võtma. Siiski on selge, et Hadid ja Dicaprio tahavad oma värsket suhet veel privaatsena hoida.

Septembri keskel kirjutas Hollywood Life, et Gigi pakub Leonardole huvi. „Gigi võtab asja rahulikult, kuna kohtamas käimine ei ole hetkel tema prioriteet. Talle on olulisemad tema tütar ja modellitöö, millega ta aktiivselt tegeleb,“ sõnas olukorraga kursis olev allikas.

Enne DiCaprioga lähema suhte tekkimist oli Hadid koos poistebändi „One Direction“ laulja Zayn Malikuga, kellega on modellil kaheaastane tütar Khai. Eelmise aasta oktoobris läks paar pärast kuus aastat kestnud kokku-lahku suhet lahku. Maliku jaoks on aga tema lapse ema suhe Leonardoga häiriv. „Zayn loodab ikka veel Gigiga ära leppida. Hetkel on neil head suhted oma tütre nimel, aga ta on Gigile selgeks teinud, et talle väga meeldiks, kui naine annaks nende suhtele uue võimalusele,“ teadis teine allikas rääkida.

Gigi ja Leonardo suhe on erakordne seetõttu, et kõik varasemad näitleja tüdruksõbrad on olnud alla 25-aastased, kuid Hadid on hetkel 27. Samuti on tegemist emaga - DiCaprio pole varem avalikult deitinud naistega, kellel oleks lapsi.