KROONIKA PODCAST | Kristel Aaslaid võitlusest kurbusega: istusin ka täna suvalises parklas autos ja lihtsalt nutsin

Kristel Aaslaid on mitmekülgselt talendikas - ta naerutab inimesi teles ja haarab rahva oma energiaga kontserditel kaasa. Tundub uskumatu, et ta on väga noorena põdenud depressiooni ja kannatab siiani nukrameelsuse all. Lisaks näeb ta kõvasti vaeva, et musta auku mitte tagasi kukkuda.

„Viimasel ajal on taaskord raskem. Läbitulemistunne on ja väga raske on asjadele keskenduda. Kõik kasvab justkui üle pea. Lisaks ma kaklen iseendaga rohkem, kui ei kunagi varem,“ tunnistab Kristel ootamatu avameelsusega.

Miks heidab Kristel Aaslaid endale pidevalt erinevaid asju ette? Millisel ebatavalisel moel ravis Kristel end depressioonist terveks? Miks soovitab Kristel inimestel põhjalikult ennast tühjaks nutta? Kuidas on Kristelil melanhooniast hoolimata õnnestunud hoida head suhet elukaaslase Mattias Naaniga? Kust leidis Kristel inspiratsiooni, et tulla välja uue ja ägeda projektiga Gram-Of-Fun? Millal näeb teda bändiga esinemas? Mis on Kristeli nägemus maailmast, kus poleks kohustusi? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saad vastuse, kui kuulad Kroonika podcasti, mida juhib reporter Stella K. Wadowsky.

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00