Eestlanna Helena Koivu avaldas videod dramaatilisest õhtust: Mikko süüdistab, et murdsin enda koju sisse

Helena ja endise hokitähe Mikko Koivu inetu lahutussaaga kulmineerus möödunud suvel sellega, et mees otsustas USAst tagasi Soome kolida, võttes kaasa nende kolm ühist last: Sofie, Kasperi ja Oskari. Kohtult oli Mikko loa selleks saanud, ent seaduse silmis peaksid nii Helena kui ka Mikko jagama laste hooldusõigust täpselt võrdselt. Helena teatas aga, et ta oleks soovinud ning sooviks siiani lastega edasi Minnesotas elada.