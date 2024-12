SUUR ÜLEVAADE | Kõik, mida pead teadma filmist „Üksinda kodus“: kui rikas filmipere tegelikult oli? Milline näeb nende maja praegu välja?

Juba täna õhtul jõuab TV3 eetrisse „Üksinda kodus“ filmisaaga esimene linateos. Kindlasti huvitab paljusid televaatajaid just see, mis jäi 34 aastat tagasi kaadri taha ja ka see, mis on saanud armastatud tegelaskujusid kehastanud näitlejatest tänaseks päevaks.