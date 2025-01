Siiani tülis? Little Mixist lahkunud Jesy Nelson teatas beebiootusest, endised bändikaaslased õnnesoove ei edastanud

Neli aastat tagasi populaarsest Ühendkuningriigi tüdrukutebändist Little Mix lahkunud Jesy Nelson teatas hiljuti, et ootab kaksikuid. Rõõmsaid õnnitlusi on ta ohtralt saanud, kuid tema endised kuulsad bändikaaslased lauljatarile õnne soovinud ei ole.