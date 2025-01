Katri Teller Võrklaeva röstil toimunust: ma ei ole andnud veel nii head konti, millega mind päriselt solvata

„Minu jaoks ei olnud röstimisel ühtegi solvavat momenti. Läksin sinna mõttega, et kogu üritus saab olema lõbus ja naljaks. Mul ei ole väga paks nahk, aga ükski kommentaar ei viinud mind rivist välja,“ meenutab Katri furoori tekitanud üritust. Tema puhul võeti ette näiteks meeste teema, välimus, sotsiaalmeedia ja filtrid, mida ta oma fotode postitamiseks kasutab. „Tuleb välja, et ma siiski ei ole väga head konti andnud, millega mind solvata. Pean veel pingutama,“ sõnab Katri naerdes ja lisab, et tal on hea meel, et produtsent Karl Kermes kutsus teda osalema.

Katrit on tituleeritud miljonäriks ja ühtlasi on ta Aasta investor 2023. „Olen kasvanud väga kitsastes oludes ja elanud kohtades, kus ei ole jooksvat vett, toas isegi tualetti ja olen tundnud ka tühja kõhtu,“ meenutab ta oma lapsepõlve. Kuid täna tõdeb Katri, et mida näljasem on inimene, seda paremaks kokaks ta saab. “Uskusin, et kõik on võimalik ja olen igavesti tänulik oma emale, kes mitte iialgi ei naernud ühtegi minu unistust välja. Kui ütlesin, et saan miljonäriks, siis ta naeratas ja ütles, et tal on väga hea meel selle üle,“ lausub ta.