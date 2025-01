FOTO | Kas särava sõrmusega seltskonda ilmunud Renne Merilo on kihlunud? Tõsielustaar: tundub, et olen oma elu armastuse lõpuks leidnud

Kaunis päästja ja missimaailmas tegutsev Renne Merilo (43) sai eelkõige tuntuks tõsielusaatest „Sellest saab meie suvi“. Mullu kevadel jõudis eetrisse suhtesaate viimane osa. 2023. aasta suvel filmitud kaadrid jätsid esialgu mulje, et saatesarjast jäi püsima üks paar: Renne ja Olari. Kevadises „Telehommikus“ selgus siiski, et paar ei jäänud kokku. Renne selgitas saates, et andis Olarile mitu võimalust, kuid lõppkokkuvõttes ei tulnud nende suhtest ikkagi midagi välja.