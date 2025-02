VIDEO | „Me ainult 5Miinuse peal liugu lasta ei saa!“ Välismaale fännibaasi ehitanud Puuluup nokitseb ka muukeelse muusika kallal

Puuluubil on seljataga loominguliselt edukas aasta. Sellele viitavad koos ansambliga 5Miinust Eesti Muusikaauhindade (EMA) galal pälvitud viis nominatsiooni ja aasta folkalbumi, ansambli ning albumi tiitlid. Enne gala algust sõnasid mehed, et kõige rõõmsamad oleksid nad siis, kui võidaksid aasta folkalbumi tiitli, mis ka loetud tundide jooksul õnnestus.

Puuluubi liikmete sõnul on peale Eurovisioni nende fännibaas laienenud Eestist välja. „Igal välisesinemisel on kas mingi grupp või käputäis Eurovisioni fänne kohale tulnud,“ kirjeldas Ramo Teder. „Muusika on liikunud laiemasse ringi kui ainult traditsiooniline Puuluubi kuulaja,“ lisas koosseisu teine liige Marko Veisson.