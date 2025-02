VIDEO | „Me kuidagi klappisime nii hästi!“ Heleza ja An-Marleni sõprus sai alguse ootamatus kohas

Möödunud neljapäeval toimunud Eesti Muusikaauhindade (EMA) galat väisasid teiste seas ka Heleza (Helena Põldmaa) ja An-Marlen (Ingel Marlen Mikk). Kuigi kumbki artist ise nomineeritud polnud, tulid naised siiski hea meelega Eesti muusikat tähistama ja sõpradele kaasa elama. „Muusika ei ole kokkuvõttes ikkagi võistlus. Ma arvan, et on tore, et Eestis nii palju lahedat muusikat tehakse,“ sõnas An-Marlen.