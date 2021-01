SUUR ÜLEVAADE | Eesti mõjuisikud rikkusid nädala ajaga sotsiaalmeedias reklaamiseadust tosin korda

Eelmise aasta septembris hakkas tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet karmimalt vaatama reklaamiseadust, reguleerides selgelt, kuidas sotsiaalmeedias võib tooteid presenteerida. Kuigi seadus mõjutab enim suunamudijaid, siis on see mõeldud kõikidele, kes sotsiaalmeedias nagi Facebook või Instagram sisu postitavad. Siin ei märgi rolli inimese tuntus, kas nende konto on avalik või privaatne või kui regulaarselt seda tehakse.

TTJA lähtub reklaami mõiste sisustamisel reklaamiseaduses sätestatust: reklaam on teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil. Reklaamsisu tuvastamiseks tuleb postituse juurde lisada #ad, #reklaam või #koostöö.