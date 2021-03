Jüri Pootsmanni raju nooruspõlv: sattusin ükskord kiirabisse, sest ma olin end täiesti ülejoonud

Step Teppan uurib Jürilt, kas on miskit mille puhul ta hingab kergendatult ning mõtleb "neetud, see oleks võinud väga valesti minna". "Oled sa politsei eest ära jooksnud või kakelnud?" küsib Teppan.

"Ma ei ole kunagi kakelnud... Aga ükskord oli niimoodi, et jõin ennast Tartus väga täis. See oli pärast vahetusaastat ning ma olin 11. klassis, aga täisealine. Tartus läksin sõbranna sünnipäevale ja tegime igasugu teisi asju seal. Politseid ei tulnud seekord, aga sattusin ükskord kiirabisse, sest ma olin natuke ülejoonud," tunnistab Pootsmann, millele lisab Jüri ema Marit Rahkemaa omakorda: "Sa olid end väga purju joonud tookord, mille peale kutsuti kiirabi, sest sa olid saanud mürgituse.

"Aga see lõppes väga hästi. Hommikul pohmakat ei olnud ning mulle anti kaasa selline kollane leheke, kus oli peal kirjas kõik, mis minuga viga oli. Ma mäletan, et seal oli kirjas "silmade avamine on spontaanne"," lausub Pootsmann avameelselt.