EESTI LAULU võidu järel Uku loorberitele puhkama ei jää, vaid keskendub Eurovisioni lauluvõistluse ettevalmistustele. "Nüüd tuleb ader õigesse suunda seada ja tööd edasi teha," ütleb laulja. Kairit Leibold/ERR

Lauluga "The Lucky One" Eesti Laulu võitjaks tulnud Uku Suviste usub, et edule aitas kaasa ühe tema jaoks väga erilise inimese kingitud talisman.