KROONIKA ARHIIVIST | "Hakkan minema, ma olen kõik võitnud" ehk mida kirjutas Lea Dali Lion viimastes sõnumites sõpradele

MUST oli Blacky kaubamärk, aga Leale endale kaitsevärv. "Teen silmad mustaks pähe – väike loor langeb ette. Tõmban pea mustaks – järgmine loor. Mustad riided selga ja... See oli puhtalt enesekaitseks kindlasti. Hele sulandab su teiste hulka haavatavaks, aga must on nii tugevalt kontrastne värv…!" rääkis Lea Kroonikale 2017. aastal.

FOTO: Kristjan Lepp