Britney Spearsi isa väidab, et ta tütrel on dementsus

Azhar lisas: "Siin on vaid kaks võimalust. Esiteks, Britneyl on dementsus. Ma ei ole arst, aga kui nii ka on, siis ei ole maailm sellest teadlik. Aga teine variant on palju kurjakuulutavam."

"See on idee, et tal pole dementsust, aga eeskostjate tiim on seda väitnud, et eestkostja roll läbi suruda. Ja kui nii ka on, siis see on hirmutav," täpsustas ta.