Britney Spearsil keerleb peas plaan, kuidas kogu maailmaga jagada detaile oma kirjust minevikust

Mõni aeg tagasi tuli välja New York Timesi dokumentaal "Framing Britney Spears", kus juttu Britney tõusust muusikamaailma tippu ja sellest, kuidas meedia temast negatiivse pildi maalis. Lisaks on toodud sisse kohtulahing isa Jamie Spearsiga.

Viimati mainitu on oma tütre vara kontrollinud viimased 12 aastat, muretsedes tema vaimse tervise pärast. Lauljanna juriidilised esindajad ütlesid, et Britney kardab oma isa ja ei esine enne, kui isa pole tema vara kontrollija kohalt eemaldatud.

Britney ise dokumentaali tegemise juures kaasa ei löönud, samuti pole ta selle sisu avalikult kommenteerinud. Üks allikas aga rääkis EOnline`ile, et Britney on tänulik fännidele, kes talle sotsiaalmeedias agaralt toetust avaldanud. Nüüd kaalub Britney, et peaks oma loo avalikult ära rääkima.

"Britney mõtleb, et tahab rääkida oma minevikust. Peamiselt seepärast, et ta ei soovi, et võõrad tema lugu jutustaks," märkis allikas. "Ta on alati vihanud intervjuude andmist, aga kui ta nüüd selle sammu teeks, siis oleks intervjueerijana esimene valik ilmselt Oprah."

Allikas lisas, et midagi pole veel kivisse raiutud, hetkel on see idee tasandil. Ta lisas ka, et Britney on viimasel ajal rõõmsam just toetuse pärast. Lisaks fännidele on avalikult tema toetuseks välja astunud näiteks Miley Cyrys, Kim Kardashian West ja John Mayer.