KUULA | Ikevald ja Rein Rannap taaselustasid Ruja loo: olen poja üle uhke

Tegemist on üle pika aja esimese eestikeelse looga Ikevaldi repertuaaris ning selle teeb veelgi erilisemaks see, et ta isa on loo meloodia, mis nüüd küll on tugevalt muudetud, autor.

Erikülalisena astub üles klaverivirtuoos Rein Rannap isiklikult, lisades loole temale iseloomuliku pöörase krutskitega klaverisoolo. "Soolo väljamõtlemine võttis pisut aega, sest tahtsin, et see oleks eriline, ning et minu osavõtt salvestusest oleks ikka põhjendatud. Lõpuks lähtusime loo aluseks olnud Ott Arderi lasteluuletuse ideest: õppimisest. Sooloks jäetud 20 sekundisse on lavastatud konflikt klaveriõpetaja ja õpilase vahel. Peale soolo ma midagi muud ei puutunud: kõik jäi nagu Ikevald oli juba salvestanud. Olen uhke poja üle: see on väga julge ja särav tõlgendus!" ütleb Rein.

Lugu on salvestatud Ikevaldi bändiga Ike Rann, milles ta laulab, Jaan Varts mängib kitarri, Valdur Viiklepp basskitarri ning Sten Loov trumme. "Mingis mõttes võiks öelda, et see on üks keerulisemaid salvestusi, mida siiani olen teinud, sest tegemist on esimese looga, mille kaasprodutsent olen ning tahtsin anda endast parima," ütleb Ikevald. Loo aitas produtseerida Ikevaldi hea sõber Tõnis Noevere, kes on roki maailmas lisaks muule tuntud ka kui Metsatöllu trummar.

Ikevald Rannap on laulja ja laulukirjutaja, kes astus esmakordselt Eesti publiku ette 2007 aastal. Ta andis 2015 aastal välja pop-rock lühiplaadi "LiveLoveLaugh" ning seejärel rändas mööda maailma kolm aastat ringi, et koguda inspiratsiooni tema esimese täispika albumi "Synchronize" jaoks, mis sündis koostöös hinnatud produtsendiga Ricky Delin.

Rein Rannap on helilooja, pianist ja improvisaator, kes on tuntud ka kui rock-ansamblite Ruja, Hõim ja Noor Eesti asutaja. Ta on mitmekülgne ja laia tegevusalaga muusik, kelle loomingu ja interpretatsiooni ainulaadses stiilis on ühinenud kerge ja tõsise muusika taotlused.

Ikevald ja Rein Rannap on varem vaid korra lava jaganud 2018. aastal, kui Rein Rannapil täitus 50 aastat lavadel esinemistest. Selle auks korraldati autorikontsert, mis toimus Alexela kontserdimajas koos Eesti parimate lauljatega.