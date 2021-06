Pille Minev kohtumisest Mati Undiga: Lii ja Mati olid kohutavalt tõsiste nägudega, kui ma nende juurde sattusin

"Mul on hästi meeles 1. jaanuar 1989, kui 18aastase neiuna sattusin juhuslikult ühe seltskonnaga Kuku klubist Mati Undi sünnipäevale. Mati ja Lii elasid toona Lasnamäel. Meie seltskonnal oli väga lõbus, ent Lii ja Mati olid kohutavalt tõsiste nägudega, kui ma, väljaveninud kampsuniga tüdruk, nende juurde sattusin. Hiljem, kui kunstnik Anu Samarüütel mind modellina tööle kutsus, saime Liiga uuesti kokku. Lii oli grimeerija. Ta tegi oma Koidula tänava kodus mulle meiki. See oli vist 1990ndatel, kui nad Matiga Lasnamäelt Kadriorgu Koidula tänava kirjanike majja kolisid."

"Kas andekad inimesed on mind mõjutanud? Kindlasti. Mul on elus olnud õnne liikuda heas seltskonnas. Olla tarkade ja loominguliste inimeste keskel."

"Mäletan selgelt üht hommikut Draamateatris, kus mööda pikka koridori minnes Jüri Krjukov vastu tuli. Tema tuli tööle, mina läksin koju ja midagi ilusat ta mulle kaasa ütles. Kui tore elu see oli! Mul üldse on vist elus vedanud, et olen igakülgselt olnud ümbritsetud haritud, vaimsete ja intelligentsete inimestega. Tahaks loota, et mõnedki tarkused ja teadmised võivad sedaviisi külgegi hakata."