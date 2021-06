Jamie Lynn Spears: olen alati oma õde armastanud ja toetanud

Jamie selgitas, miks ta ootas pärast Britney kohtuistungit sõna võtmisega, öeldes, et see oleks olnud kohatu enne, kui Britney ise sai kõik südamelt ära rääkida, kirjutas TMZ.

Nüüd Jamie seda aga tegi, rääkides, et on alati armastanud, jumaldanud ja toetanud oma suurt õde, muretsedes vaid tema õnnelikuks olemise üle.

Ta ütles, et ta on alati Britneyt toetanud, olenemata sellest, mida inimesed internetis räägivad. Britney olla öelnud, et ta soovib terve oma pere kohtusse kaevata, mille peale ütles Jamie Lynn: "Ma ei ole mu pere - olen omaette isik. Ma räägin enda eest. Olen uhke, et ta avalikult räägib."