Miss Estonia 1994 Eva Maria Laan toibub siiani lahutusest: minu eksabikaasa on omale välja mõelnud uue identiteedi

Nimelt on lahutus kauaaegse abikaasa ja ka kahe poja isa, ärimees Erik Vallastega võtnud väga inetud pöörded. Kuigi ametlik lahutus jõustus juba 2019. oktoobris, on vara jagamine siiani toimumata ning Eva-Maria jäänud ilma oma kodust.

„Hetkel ma ei tööta, kuna tegelen siiani oma elu kordasaamisega pärast väga keerulist lahutust. Võitlus eksabikaasaga ei ole läbi. Õnneks on minul ja lastel Vallastete näol tegemist suurepärase ja toetava suguvõsaga. Minu eksabikaasa on aga omale välja mõelnud uue identiteedi. Ju tal on selleks omad põhjused,” räägib Eva Maria. Varasemalt turunduse vallas töötanud naine loodab sügisel taas jõulisemalt tööturule astuda.