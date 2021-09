Girls Aloudist tuntud lauljatar Sarah Harding suri kõigest 39-aastaselt

Surmast teatas tema ema Instagramis. Ta viitas, et tütar üritas rasket haigust seljatada. Ta märkis, et tütar lahkus rahulikult täna hommikul. "Tahaksin tänada kõiki nende südamliku toetuse eest viimasel aastal," lisas ta.



Sarah Harding avaldas eelmisel aastal, et tal on vähk. Ta kirjutas ka memuaari, millest The Times avaldas kevadel väljavõtte. "Detsembris ütlesid arstid, et ees ootavad jõulud jäävad mulle viimasteks," märkis Sarah. Ta ütles ka, et püüab igast hetkest võtta viimast ja nautida elu veel nii kaua, kui seda talle antud on.

Mirror kirjutab, et Sarah kolis oma ema juurde. Elus said tähtsaks väikesed asjad - vaadati näiteks koos multikat "Family Guy" ning söödi praekana.

Lauljatar sai omal ajal kuulsaks popgrupiga Girls Aloud, mis tegutses kuni 2013. aastani.