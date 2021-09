Ženja Fokin käis Vaikuse Laagris: rääkimine oli nädal aega keelatud ja lõpuks kõnelesin iseendaga

"Vaikuse Laagris käisin just seepärast, et orav rattas olukorrast välja hüpata. Paigalseis on vahel parem, kui kaks sammu ette hüpata. Meil korjati telefonid käest ära ja me ei tohtinud omavahel rääkida. See oli nädalaajane sisevaatlus," kirjeldab Fokin elamust.