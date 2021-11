"House'i" täht tuli kapist välja ja teatas kallimaga kihlumisest

Kal Penn jagas uudist läbi oma täna ilmuvast raamatust "You Can't Be Serious", mille väljavõtted kogemata avalikuks said. Ta ei pehmenda uudist kuidagi, öeldes, et on gei ja on viimased 11 aastat olnud suhtes mehega, kelle nimi on Josh, kirjutas TMZ.