Räppar Cardi B võitis enam kui miljon dollarit teda laimanud sisulooja vastu

Räppar ja laulukirjutada, kes on tuntud laulude "I Like It", "Money" ning "WAP" poolest, langes tõsiselt kurja kampaania ohvriks, kui Latasha Kebe, kes on internetiavarustes tuntud kui Tasha K, tema kohta valeväiteid esitas, vahendas BBC.

Kebe juhib kuulujuttude saadet "UnWineWithTashaK" ja sellel on enam kui miljon jälgijat. Kohtudokumentides on kirjas, et ta peab nüüd maksma 1,2 miljonit dollarit valuraha.

Istungi ajal väitsid räppari, kelle pärisnimi on Belcalis Marlenis Almánzar advokaadid, et Kebe alustas muusiku vastu kampaaniat, et rikkuda tema maine tema fännide ja muu publiku seas.

Kebe hakkas solvavaid ja ekslikke väiteid muusiku kohta tegema 2018. aasta alguses ning jätkas selle regulaarselt tegemist, väites isegi, et Cardi olla kunagi töötanud prostituudina.

Kebe kommentaarid tekitasid muusikus piinlikust, häbi, vaimseid kannatusi ja emotsionaalset kahju.

Edasine kohtuprotsess selgitab, kas Kebe peab lisaks miljonile dollarile tasuma ka Cardi B kohtukulud.