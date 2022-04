60-aastaseks saav Vahur Kersna: tõeliseks täheks peab sündima, lisaks veel õnn olla õigel ajal õiges kohas ning töö

See ei ole saladus, et Teet Margnast sai juba aastate eest telemiljonär. Sinu staaži ja tehtut arvestades – kuidas on seis?

See, kas Eestis on võimalik televisiooni tehes rikkaks saada, on tõesti küsimus pigem Teet Margnale, Tuuli Roosmale, Ivar Viglale. Ja valdkonnast sammukese välja minnes – mõni aasta tagasi autot vahetades astusime üldharivas mõttes sisse ka mersusalongi. Keset põrandat kobrutas seal edevusest üks eriti uhke kabriolett. Mõtlesin parajasti, et kes pagan küll Eestis sellist autot ostab, kui mulle sosistati kõrva, et just hiljuti üks tuntud Eesti filmiprodutsent. Tõsi, kodumaal ta sellega ei sõida, sest... mõistad isegi.