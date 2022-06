Amber Heard paljastab, et tunded ekskaasa vastu pole hääbunud: ma armastan teda

Johnny Depp võitis hiljuti kohtuprotsessi oma eksnaise Amber Heardi vastu. Näib, et näitlejal on õnnestunud nimi puhtaks pesta. Dior paiskas taas eetrisse Deppi vana parfüümireklaami ning Hollywoodi staar on praegu koos Jeff Beckiga maailmaturneel. Seevastu, Amber Heardi maine on tugevalt kahjustada saanud ja naisel tuleb maksta Deppile 10,35 miljonit dollarit laimu levitamise eest.

Hiljutises intervjuus avaldas Heard, mida ta oma ekskaasa vastu tunneb, nüüd kui kohtuprotsess on möödas. Naine tunnistas, et hoolimata konarlikust abielust, meenutab ta siiani helgeid aegu enda ja Johnny tutvumisperioodist. „Loomulikult, ma armastan teda,“ lausus Heard Today telesõus, „Armastasin teda kogu südamest ning andsin endast kõik, et seda katkist suhet päästa, kuid ebaõnnestusin.“

Ta lisas, et ei pea eksmehe peale viha. „Seda võib olla raske mõista,“ ütles Heard, „Või siis on seda just väga lihtne mõista...juhul, kui oled kedagi nii armastanud.“