Reet Linna avameelselt üksindusest: emal ja tädil oli dementsus. Muidugi kardan, et võib ka mind tabada

Oli aeg, kui Reet nautis üksindust – see oli pärast ta ema surma, kes viimased aastad veetis Merivälja pansionaadis. „Emal oli dementsus ja sama oli ka ta õel ehk minu tädil elu lõpus. Muidugi kardan, et see võib ka mind tabada, kuigi see ei pidavat olema pärilik,“ sõnab ta Õhtulehele antud intervjuus.

Pärast aastakümneid ema eest hoolitsemist ja muretsemist tundus üksi elamine vabadusena, aga nüüd külastab teda ikka aeg-ajalt ka enesehaletsus ja üksindustunne, kui pikki tunde õhtul teleka ees veedab. „Et siin ma, palavalt armastatud legendaarne saatejuht, nüüd istun teleka ees ja keegi ei helista mulle,“ räägib Reet.

Panus nii telesse kui ka muusikasse

Märtsis toimunud Kuldse Plaadi auhinnagalal pälvis Reet Linna auhinna „Panus Eesti muusikasse“. Pärast uhket tseremooniat avaldas ta Kroonikale, et auhind tuli talle suure šokina ning mõlgutas mõtteid tulevikuplaanidest muusikamaailmas.

„See oli niisugune üllatus, et ma poleks isegi kõige ilusamas unenäos osanud seda ette kujutada. Ma olen olnud ju aastaid muusikas küll, aga ma ei ole kunagi mõelnud, et keegi seda nii tähele paneb. See oli tegelikult korralik šokk praegu! Poole jutu pealt hakkasin ma aru saama, et ta (auhinna andis üle Olavi Pihlamägi - toim) räägib ju minust. Ma olen väga tänulik,“ rääkis Reet Linna Kroonikale pärast tunnustuse pälvimist.

Kas auhinna saamine pani Reeta mõtlema, et ehk peaks rohkem lavale astuma? Reet ütles, et on hiljuti hakanud saama rohkem kirju, kus teda kuhugipoole esinema kutsutakse. „Kui nüüd nii positiivselt mõelda, siis oled õiget asja ajanud, kui inimesed ootavad. Ja ei ole paremat kingitust, kui see, kui sa tead, et sa oled oodanud,“ lausus ta.

Mida arvas Reet Linna reede õhtul toimunud Ivo Linna juubelikontserdist, kus ka tema poeg laval esines? „Ma vaatasin seda eile järele, väga uhke kontsert oli,“ kiitis ta Kroonikale.