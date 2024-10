Advokaat valmis

Kümnevõistleja Janek Õiglase ameeriklannast abikaasa Kendra andis sotsiaalmeedias teada, et temast on saanud advokaat. „Nuttes rõõmupisaraid, mõistes, et see mitu aastat kestnud unistus on täitunud,“ kirjutas Kendra postituses. „Tundub, et minu õlgadel pole enam suurt raskust. Miski selle protsessi või teekonna juures pole olnud lihtne. Aitäh, aitäh, aitäh iga julgustava sõna, tõuke, palve, armastuse ja julgustuse eest. Kendra H.S. Õiglane.“