Podcast „TÄHETUND“ | Anita Sibul avameelselt jõukatest kaaslastest: raha näitab, et mehel on eesmärgid paigas

Anitat ootab ees uus peatükk ja juba lähipäevil pakib ta oma asjad, et sõita USA-sse talvituma. „Peatun Floridas ja tahan tegeleda sotsiaalmeediaga ning vaadata, kuidas see maailm seal toimib,“ ütleb ta. Talle meeldivad väljakutsed ja nii tunneb, et iseenda proovile panek on tema jaoks kütkestav. „Mul on seal tuttavad ees ja sellest saigi otsus alguse,“ märgib ta. Kuid ühtlasi ei tee ta saladust, et tal on hea mees, kes hoolitseb tema eest hästi ja tasub elukoha finantsilise poole. „See on enda valikute küsimus, ise olen valinud sellise mehe ja nii ongi,“ ütleb ta.