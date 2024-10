Burj Khalifas einestanud Anita Sibul: senimaani usutakse, et sellistesse kohtadesse saab ainult kuidagi ebaeetilistel viisidel

Sibul, kes on varem avaldanud, et ise ta süüa ei tee, imestas selle üle, kuidas köögiviljad olid nii maitsvalt valmistatud. Pearoana maitses ta burratat, mis oli kaetud päris kullast kihiga, mida sisulooja ise pidas siiski liialduseks. Toidu osas polnud Sibulal samuti pretensioone ning õhtu lõppes terrassil kokteile juues ning Dubai kuulsat purskkaevušõud imetledes. Sisulooja lisas, et see on üks tema lemmikuid asju Dubai juures ning ta võiks vaatemängu lõpmatuseni nautida.