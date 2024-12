INTERVJUU | Sisulooja Sidni Tomson suhtest tüdruksõbraga: minu armastuse keel on kiusamine

Minu Aastahitt on 5Miinuse ja Puuluubi „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“. See on kui mitte igavesti, siis poolenisti igavesti mu lemmiklaul. See laul täitis mu kõikvõimalikud unistused ära. Kindlasti tulevad mul uued lemmiklaulud vahepeal peale, aga see on ja jääb parimaks. Olen selle saatel söögi alla ja söögi peale tantsinud.