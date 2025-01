Kellele ta viitab? Mallukas siunab salapärast tuttavat: kullakene, sa peaksid natukene selle pilditöötlusega tagasi tõmbama!

„Istusin siin ükspäev ja kerisin Instagrami, kui järsku jäin ühe tuttava naise kontot vaatama. Hirmsasti oleks tahtnud talle öelda, et kullakene, sa peaksid natukene selle Faceapiga (pilditöötluseks mõeldud rakendus - toim.) tagasi tõmbama, sest mida aeg edasi, seda hullemaks need töötlused sul lähevad,“ kirjutab Mallukas oma värskes postituses.

Blogija tunnistab, et on varem ka ise liigse FaceApi töötluse lõksu langenud, sest ta uskus, et ta näeb ka päriselus selline välja. Lõpuks mõistis ta, et tehisaru muudab täielikult tema nägu ja ta võib sellise tegevusega teiste naerualuseks jääda.

Sama tuttavaga oli Mallukal eelmine aasta kohtumine, mille alguses ei tundnud ta kõnealust naist päriselus äragi. „Olen mina ilusalongis küüntes, kui äkki istub mu kõrvale mingi naine, tervitab, räägib paar sõna juttu ja…mul võttis hea paar minutit aru saada, et see on seesama tuttav. Ma vannun teile, et mu aju oli nii segaduses. Okei, ta oli ka meikimata, aga Instagrami storyde ja piltide põhjal arvasin ma, et ta on vähemalt 20 kilogrammi kergem ja no 100 protsenti teise näokujuga. Aga oh ei, tegu oli lihtsalt ühe FaceApp akadeemia lõpetanud naisega."

Instagrami jäetud vihjetes viitab Mallukas naise tuntusele ning usub, et tema jälgijad saavad aru, kellest jutt käib.

Mitmest blogipostituse alla jäetud kommentaarist selgub, et paljudel lugejatel polnudki raske mõistata, kellest antud kirjutis räägib. Üks lugejatest viitab sellele, et kõnealune tuntud naine jäi hiljuti vallaliseks ning lahkuminekute järel teevad inimesed „igasugu jura“. Antud kommentaarile vastanud Mallukas tõdeb, et tugev pilditöötlus on selle naise puhul kestnud ikkagi juba aastaid.

