Genka reklaamiseadusest: enda loomingut promov muusik on samal pulgal kui raha eest dildosid reklaamiv vahva seltskonnadaam

Kroonika avaldas eile artikli, kus tõi välja mõjuisikud, kes on reklaamiseadust viimase nädala aja jooksul rikkunud. Rikkujate hulgas olid näiteks Kelly Sildaru, Keili Sükijainen, Grete Kuld ja ka räppar Genka. Just viimast ärritas see, et muusiku loomingu promomine võrdsustub TTJA arvates täiskasvanutele mõeldud mänguasjadele suunatud reklaamiga.

"Reklaamiseaduse järgi on maalikunstnik, kes oma maali maalinud ja selle instasse müüki paneb; kirjanik, kes mitu aastat raamatut kirjutanud ja Facebookis hõikab, et raamat nüüd väljas; või muusik, kes maksnud ära stuudio video ja albumitootmiskulud sama pulga peal kui raha eest dildosid reklaamiv vahva seltskonnadaam," võttis Genka värvikalt reklaamiseaduse kokku.

Ta lisas: "Nende (TTJA) sõnade järgi #reklaam näitab üles ausust jälgijate suhtes - see oli nende seletus."

Genka aga ei taha sellega kuidagi nõustuda. "Kui ma osalen mingis kampaanias, näiteks koolikiusamine, siis ma teen seda, sest ma tõsiselt soovin, et see lõppeks. Hashtagi lisamine pigem jätab mulje, et mulle on selle eest makstud," selgitas Genka.

Ta lisas: "Omaloomingu eest kasu saamine, versus makstud (olgu see siis raha või tasuta toote näol) reklaam mingile kolmanda osapoole tootele, ei tohiks ühtemoodi käsitleda. See on mu point."