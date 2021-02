Terapeut Brigitte Susanne Hundile: sul on nartsissistlikud iseloomujooned

Hüpnoterapeut Ants Rootslane, kes on elus pidanud 3000 individuaalteraapiat, sõnas, et nendest terveid, vaid mõne väikese pisihirmuga, olid vaid 20. "Me tuleme sellest ajast lihtsalt," selgitas ta, lisades, et need inimesed otsivad väljast poolt enda minapilti.

Rootslane ütles, et kui keegi ütleb kellelegi halvasti, siis tegelikult on see sama viga just sellel ütlejal. Terapeudi sõnul ei ole kolmandik inimesi endaga rahul ja see tähendab see, et nad peaksid vallalised olema. Suhet otsides leiavad endaga konfliktis inimesed sarnaste konfliktidega inimese ning selle tõttu ei pea probleeme kaua ootama.

Brigitte leiab, et see käib täitsa tema kohta, sest ta tõmbab endale ligi inimesi, kes ei ole talle head. "See on nagu magnet, mis tõmbab "halva" inimese juurde," ütles ta.