ÜLEVAADE | Brigitte Susanne Hundi värvikad ja otsekohesed väljaütlemised: "Seksin oma kaaslasega iga päev"

Brigitte Susanne Hunt tegi oma kampaania: seksin oma kaaslasega iga päev

See on lause, mis tegi Brigitte Susanne Hundi kuulsaks. Ta lubas kaaslasega armatseda 2017. aasta augusti lõpus, kui ta veel Power Hit Radios töötas. Ta andis sotsiaalmeedias teada, et kuna teda suurtesse kampaaniatesse reklaamnäoks ei kaasata, siis teeb ta septembris täitsa oma kampaania – #seksinomakaaslasegaigapäev!

"Mina Brigitte Susanne Hunt võtan osa sellest kampaaniast ja esitan väljakutse ka sulle, Snapchati sõber," kutsub ta enda fänne lõbusast kampaaniast osa võtma.

"Naised, kes ei saa öösel karjuda - need päeval vinguvad. Minu ümber on liiga palju vinguvaid naisi ja ka mehi, nii et see väljakutse on kasulik nii sulle kui ka inimestele sinu ümber. Profiilipilti uuendama ei pea, lihtsalt - lõbutsege."

Loe edasi, milliste väljaütlemistega Brigitte on aastate jooksul hiilanud.